Операція Ізраїлю проти Ірану та обмін тілами між Україною і РФ: новини за 13 червня

Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану, а Тегеран відповів ракетною атакою. Тим часом в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 13 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Ізраїль завдав удару по Ірану

У ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема, було уражено найбільший об'єкт збагачення урану у місті Натанз.

Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців. Вона запланована на 14 днів.

Армія Ізраїлю заявила, що зібрала й проаналізувала велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про атаку Ізраїлю по Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

Іран запустив ракети по Ізраїлю у відповідь

Надвечір 13 червня, з Ірану було запущено сотні ракет в бік території Ізраїлю. Зокрема, під ударом опинився Тель-Авів.

Унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів. Медики повідомляють про десятки поранених.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними".

З Росії повернули тіла ще 1200 українців

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Частина із них - тіла загиблих захисників. Дана репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.

Зазначається, що надалі слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Як зазначили у СБУ, вперше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів "Укрзалізниці". Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

У Франції автобус з українськими дітьми потрапив в аварію

У Франції сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. За даними МЗС України, даний автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей.

На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, ще щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані.

Як розповів президент країни Володимир Зеленський, автобус повертався з навчального обміну з французького ліцею в Бретані. Дорогою до Парижа автобус втратив керування і з'їхав у кювет.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

У ЄС повідомляють, що система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку.

Продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

У Донецькій області розбився російський Су-25

Під час бойового вильоту в Донецькій області розбився російський штурмовик Су-25. Ймовірно, його збив власний напарник.

Російський блогер та автор авіаційного Telegram-каналу Fighterbomber Ілля Туманов виставив відео з моментом аварії та заявив, що "причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені".

"Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія", - додав Туманов.

Інцидент також підтвердив і український OSINT-аналітик AviVector.

В його повідомленні йшлось про те, що під час виконання бойового вильоту пара штурмовиків Су-25 з аеродрому "Таганрог-Центральний" діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

"У ході місії один із літаків зазнав аварії та розбився", - повідомив AviVector.

Своєю чергою OSINTtechnical заявив, що сьогодні вранці пілот російських ВПС на літаку Су-25 випадково збив свого крилатого товариша некерованими ракетами над Донецькою областю.