ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
У ЄС повідомляють, що система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку.
Продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.
Остаточне рішення щодо тимчасового захисту ухвалять найближчими тижнями.
"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.
Тимчасовий захист українців у ЄС
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.
Дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.
Раніше про дану ініціативу розповідав посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
Варто зазначити, що, за даними Євростату, у країнах ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту. Протягом квітня їх кількість зросла на 2 525 осіб, при чому найбільше нових біженців прибуло у Швецію.
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