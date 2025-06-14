Операция Израиля против Ирана и обмен телами между Украиной и РФ: новости за 13 июня

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, а Тегеран ответил ракетной атакой. Тем временем в Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 13 июня, - в материале РБК-Украина .

Израиль нанес удар по Ирану

В ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.

Армия Израиля заявила, что собрала и проанализировала большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее об атаке Израиля по Ирану - в материале РБК-Украина.

Иран запустил ракеты по Израилю в ответ

К вечеру 13 июня, из Ирана были запущены сотни ракет в сторону территории Израиля. В частности, под ударом оказался Тель-Авив.

В результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов. Медики сообщают о десятках раненых.

Министр обороны Израиля Израиль Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми".

Из России вернули тела еще 1200 украинцев

В Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев. Часть из них - тела погибших защитников. Данная репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле.

Отмечается, что в дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Как отметили в СБУ, впервые репатриация состоялась с использованием специализированных вагонов "Укрзализныци". Благодаря этому тела погибших защитников Украины в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия.

Во Франции автобус с украинскими детьми попал в аварию

Во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. По данным МИД Украины, данный автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей.

В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал президент страны Владимир Зеленский, автобус возвращался по учебному обмену из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.

В ЕС сообщают, что система временной защиты уменьшает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку лицам, которые подпадают под этот вид защиты, не нужно подавать заявление о предоставлении убежища индивидуально. Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища.

Продление не меняет условий решения от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита, или прав, которыми они пользуются.

В Донецкой области разбился российский Су-25

Во время боевого вылета в Донецкой области разбился российский штурмовик Су-25. Вероятно, его сбил собственный напарник.

Российский блогер и автор авиационного Telegram-канала Fighterbomber Илья Туманов выставил видео с моментом аварии и заявил, что "причины аварии Су-25, можно сказать, установлены".

"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - добавил Туманов.

Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.

В его сообщении говорилось, что во время выполнения боевого вылета пара штурмовиков Су-25 с аэродрома "Таганрог-Центральный" действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.

"В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился", - сообщил AviVector.

В свою очередь OSINTtechnical заявил, что сегодня утром пилот российских ВВС на самолете Су-25 случайно сбил своего крылатого товарища неуправляемыми ракетами над Донецкой областью.