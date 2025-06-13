ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль готує відповідь, що "стане нестерпною" для Ірану

Ізраїль, П'ятниця 13 червня 2025 22:25
UA EN RU
Ізраїль готує відповідь, що "стане нестерпною" для Ірану Фото: Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран заплатить "нестерпно високу ціну" за удари по цивільних об’єктах Ізраїля. Сьогодні ввечері Тегеран випустив близько 200 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що Іран "перейшов червоні лінії після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі".

"Ми продовжуватимемо захищати громадян Ізраїлю та гарантуватимемо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої жахливі дії", - додав він.

Зауважимо також, що The Times of Israel повідомив, що під час сьогоднішньої атаки Ірану на Ізраїль було випущено близько 200 ракет.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу пообіцяла відповідь.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, однак через політичні обставини операція була відкладена до червня 2025 року.

Тож, як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.

ЦАХАЛ заявив, що Іран наблизився до виробництва ядерної зброї й мав достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб.

Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

Іран завдав ударів по Ізраїлю

Надвечір 13 червня війська Ірану випустили ракети в бік Ізраїлю. Вже за деякий час стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів.

Ізраїльські медики повідомили про перших поранених.

Детальніше про ситуацію станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
NEWS
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова