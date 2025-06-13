Ізраїль готує відповідь, що "стане нестерпною" для Ірану
Іран заплатить "нестерпно високу ціну" за удари по цивільних об’єктах Ізраїля. Сьогодні ввечері Тегеран випустив близько 200 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що Іран "перейшов червоні лінії після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі".
"Ми продовжуватимемо захищати громадян Ізраїлю та гарантуватимемо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої жахливі дії", - додав він.
Зауважимо також, що The Times of Israel повідомив, що під час сьогоднішньої атаки Ірану на Ізраїль було випущено близько 200 ракет.
Ізраїль атакував Іран
Нагадаємо, що Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу пообіцяла відповідь.
Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, однак через політичні обставини операція була відкладена до червня 2025 року.
Тож, як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.
ЦАХАЛ заявив, що Іран наблизився до виробництва ядерної зброї й мав достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб.
Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.
Іран завдав ударів по Ізраїлю
Надвечір 13 червня війська Ірану випустили ракети в бік Ізраїлю. Вже за деякий час стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів.
Ізраїльські медики повідомили про перших поранених.
Детальніше про ситуацію станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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