Оператор ГТС готов начать транзит газа с 1 января

Иллюстративное фото (УНИАН)

Оператор ГТС Украины готов транзит газа по европейским правилам с РФ

Компания "Оператор ГТС Украины" готова начать транзит газа в европейские страны с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" у себя на странице в Facebook.

Оператор ГТС Украины готов транзит газа по европейским правилам с Россией в европейские страны с 1 января 2020 года.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение. Европейская комиссия приветствует подписание соглашения.

Ранее сообщалось, что Словакия готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. При этом министр экономики Словакии Петер Жига отметил, что прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.