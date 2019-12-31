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Операторы ГТС Украины и Словакии заключили межоператорское соглашение на транзит газа

Новости » Энергетика     31.12.2019 - 13:25
Операторы ГТС Украины и Словакии заключили межоператорское соглашение на транзит газа
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Еврокомиссия приветствует подписание соглашения между странами

Компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Twitter.

Он отметил, что Европейская комиссия приветствует подписание соглашения.

"Приветствую межоператорское соглашение, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы", - написал он.

Ранее сообщалось, что Словакия готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. При этом министр экономики Словакии Петер Жига отметил, что прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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