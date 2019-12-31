Оператор ГТС готовий почати транзит газу з 1 січня

Ілюстративне фото (УНІАН)

Оператор ГТС України готовий транзит газу за європейськими правилами з РФ

Компанія "Оператор ГТС України" готова розпочати транзит газу в європейські країни з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу" у себе на сторінці Facebook.

Оператор ГТС України готовий транзит газу за європейськими правилами з Росією в європейські країни з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали міжоператорську технічну угоду. Європейська комісія вітає підписання угоди.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готується до варіанту з припиненням транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. При цьому міністр економіки Словаччини Петер Жига зазначив, що припинення транзиту газу цілком правдоподібно, тому що нинішній контракт був укладений в результаті останнього серйозного газової кризи.

30 грудня Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.