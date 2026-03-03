Не за календарем: коли українцям вимкнуть опалення цієї весни

В Україні опалювальний сезон завершиться не за фіксованими датами, а залежно від погоди. Держава має достатньо ресурсів для стабільного проходження сезону.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на брифінгу для журналістів після завершення засідання РНБО.

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна щодо термінів завершення опалювального сезону, Кулеба наголосив, що рішення ухвалюватимуть з урахуванням температурного режиму.

"По опалювальному сезону я скажу, що завдяки відповідно роботі прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра, у нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня, тобто будемо орієнтуватися на погоду", - сказав він.

Міністр уточнив, що сьогодні була доповідь щодо запасів, ресурсів.

"Тобто в нас все готово для того, щоб завершити стабільно поточний опалювальний сезон", - заявив Кулеба.