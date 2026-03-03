ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Не за календарем: коли українцям вимкнуть опалення цієї весни

Вівторок 03 березня 2026 15:10
Не за календарем: коли українцям вимкнуть опалення цієї весни Фото: весною українцям вимкнуть опалення (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Юрій Дощатов

В Україні опалювальний сезон завершиться не за фіксованими датами, а залежно від погоди. Держава має достатньо ресурсів для стабільного проходження сезону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на брифінгу для журналістів після завершення засідання РНБО.

Читайте також: Українцям автоматично перерахують плату за комуналку: яких послуг стосується

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна щодо термінів завершення опалювального сезону, Кулеба наголосив, що рішення ухвалюватимуть з урахуванням температурного режиму.

"По опалювальному сезону я скажу, що завдяки відповідно роботі прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра, у нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня, тобто будемо орієнтуватися на погоду", - сказав він.

Міністр уточнив, що сьогодні була доповідь щодо запасів, ресурсів.

"Тобто в нас все готово для того, щоб завершити стабільно поточний опалювальний сезон", - заявив Кулеба.

Перерахунок комуналки

Нагадаємо, раніше Кабмін запровадив механізм автоматичного перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Нові правила стосуються опалення, гарячої та холодної води, каналізації та вивезення сміття.

Головною особливістю рішення є те, що споживачам більше не потрібно писати заяви чи збирати довідки - обов'язок фіксувати перебої та коригувати суми в платіжках покладено безпосередньо на постачальників послуг.

