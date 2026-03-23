Отопительный сезон завершается досрочно: где в Украине уже выключили тепло (список городов)

В Украине отопительный сезон завершается не по фиксированным датам, а в зависимости от погодных условий. В то же время в ряде городов уже приняли решение об отключении тепла.

Когда завершается отопительный сезон

Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий.

Отопление прекращают не раньше, чем когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха превышает +8°C.

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По его словам, решение будут принимать, ориентируясь на погоду, и при необходимости отопление могут подавать даже до 15 апреля.

Могут ли завершить отопительный сезон раньше

В то же время звучат и другие оценки. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что теплоснабжение может прекратиться уже с 28 марта из-за долгов теплокоммунэнерго. По его словам, "Нафтогаз" якобы сообщил о возможном прекращении поставок газа.

Где уже отключают отопление

В ряде городов отопительный сезон уже завершают или планируют завершить в ближайшие дни:

Днепр - централизованное отопление выключили 20 марта по распоряжению городского головы;

- централизованное отопление выключили по распоряжению городского головы; Кривой Рог - теплоснабжение завершили 23 марта ;

- теплоснабжение завершили ; Николаев - отопление выключают с 24 марта из-за повышения температуры. В то же время больницы, садики и другие соцучреждения могут получать тепло по отдельным обращениям;

- отопление выключают из-за повышения температуры. В то же время больницы, садики и другие соцучреждения могут получать тепло по отдельным обращениям; Луцк - исполком принял решение о завершении сезона из-за потепления;

- исполком принял решение о завершении сезона из-за потепления; Херсон - отопительный сезон завершен с 23 марта для абонентов централизованного теплоснабжения.

В большинстве случаев основанием для таких решений стало повышение среднесуточной температуры более +8°C.

Что еще стоит знать

После принятия решения о завершении сезона теплоснабжающие предприятия должны прекратить подачу тепла в течение нескольких дней. В Николаеве, в частности, этот процесс должен завершиться не позднее чем через 5 дней с момента принятия решения. Начисления за отопление, а также льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла.