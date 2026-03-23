Отопительный сезон завершается досрочно: где в Украине уже выключили тепло (список городов)
В Украине отопительный сезон завершается не по фиксированным датам, а в зависимости от погодных условий. В то же время в ряде городов уже приняли решение об отключении тепла.
Когда закончится отопительный сезон в разных городах Украины, рассказывает РБК-Украина.
Главное:
- Отопительный сезон в Украине завершается в зависимости от погоды, а не по фиксированной дате.
- Решение об отключении принимают местные власти, если средняя температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток.
- В Херсоне, Днепре, Луцке и Кривом Роге подачу тепла уже прекратили или завершают в ближайшие дни.
- Николаев выключает отопление с 24 марта, однако больницы и детсады могут оставить с теплом по заявкам.
- Нардеп Алексей Кучеренко заявил о возможном прекращении поставок газа для ТКЭ с 28 марта из-за долгов.
- Правительство уверяет, что ресурсов достаточно для стабильного завершения сезона даже в случае похолодания.
Когда завершается отопительный сезон
Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий.
Отопление прекращают не раньше, чем когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха превышает +8°C.
Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По его словам, решение будут принимать, ориентируясь на погоду, и при необходимости отопление могут подавать даже до 15 апреля.
Могут ли завершить отопительный сезон раньше
В то же время звучат и другие оценки. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что теплоснабжение может прекратиться уже с 28 марта из-за долгов теплокоммунэнерго. По его словам, "Нафтогаз" якобы сообщил о возможном прекращении поставок газа.
Где уже отключают отопление
В ряде городов отопительный сезон уже завершают или планируют завершить в ближайшие дни:
- Днепр - централизованное отопление выключили 20 марта по распоряжению городского головы;
- Кривой Рог - теплоснабжение завершили 23 марта;
- Николаев - отопление выключают с 24 марта из-за повышения температуры. В то же время больницы, садики и другие соцучреждения могут получать тепло по отдельным обращениям;
- Луцк - исполком принял решение о завершении сезона из-за потепления;
- Херсон - отопительный сезон завершен с 23 марта для абонентов централизованного теплоснабжения.
В большинстве случаев основанием для таких решений стало повышение среднесуточной температуры более +8°C.
Что еще стоит знать
После принятия решения о завершении сезона теплоснабжающие предприятия должны прекратить подачу тепла в течение нескольких дней. В Николаеве, в частности, этот процесс должен завершиться не позднее чем через 5 дней с момента принятия решения. Начисления за отопление, а также льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла.
Напомним, в начале марта в нескольких городах Украины теплоэнерго начали временно снижать или выключать подачу тепла днем, чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева. В то же время жителям напоминают, что они могут самостоятельно регулировать отопление в своих домах.
При написании материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета Министров Украины №830, брифинг вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, заявление народного депутата Алексея Кучеренко в эфире "Новости. LIVE", сообщение Николаевского городского совета в Facebook, распоряжение городского головы Днепра, сообщение контакт-центра управляющих компаний Кривого Рога, решение исполнительного комитета Луцкого городского совета, а также сообщение городского головы Херсона Ярослава Шанько.