Отопительный сезон завершается досрочно: где в Украине уже выключили тепло (список городов)

13:55 23.03.2026 Пн
3 мин
Отопление выключают при условии +8°C в течение трех суток
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В некоторых городах в Украине начинают отключать отопление (Getty Images)

В Украине отопительный сезон завершается не по фиксированным датам, а в зависимости от погодных условий. В то же время в ряде городов уже приняли решение об отключении тепла.

Когда закончится отопительный сезон в разных городах Украины, рассказывает РБК-Украина.

Главное:

  • Отопительный сезон в Украине завершается в зависимости от погоды, а не по фиксированной дате.
  • Решение об отключении принимают местные власти, если средняя температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток.
  • В Херсоне, Днепре, Луцке и Кривом Роге подачу тепла уже прекратили или завершают в ближайшие дни.
  • Николаев выключает отопление с 24 марта, однако больницы и детсады могут оставить с теплом по заявкам.
  • Нардеп Алексей Кучеренко заявил о возможном прекращении поставок газа для ТКЭ с 28 марта из-за долгов.
  • Правительство уверяет, что ресурсов достаточно для стабильного завершения сезона даже в случае похолодания.

Когда завершается отопительный сезон

Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий.

Отопление прекращают не раньше, чем когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха превышает +8°C.

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По его словам, решение будут принимать, ориентируясь на погоду, и при необходимости отопление могут подавать даже до 15 апреля.

Могут ли завершить отопительный сезон раньше

В то же время звучат и другие оценки. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что теплоснабжение может прекратиться уже с 28 марта из-за долгов теплокоммунэнерго. По его словам, "Нафтогаз" якобы сообщил о возможном прекращении поставок газа.

Где уже отключают отопление

В ряде городов отопительный сезон уже завершают или планируют завершить в ближайшие дни:

  • Днепр - централизованное отопление выключили 20 марта по распоряжению городского головы;
  • Кривой Рог - теплоснабжение завершили 23 марта;
  • Николаев - отопление выключают с 24 марта из-за повышения температуры. В то же время больницы, садики и другие соцучреждения могут получать тепло по отдельным обращениям;
  • Луцк - исполком принял решение о завершении сезона из-за потепления;
  • Херсон - отопительный сезон завершен с 23 марта для абонентов централизованного теплоснабжения.

В большинстве случаев основанием для таких решений стало повышение среднесуточной температуры более +8°C.

Что еще стоит знать

После принятия решения о завершении сезона теплоснабжающие предприятия должны прекратить подачу тепла в течение нескольких дней. В Николаеве, в частности, этот процесс должен завершиться не позднее чем через 5 дней с момента принятия решения. Начисления за отопление, а также льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла.

Напомним, в начале марта в нескольких городах Украины теплоэнерго начали временно снижать или выключать подачу тепла днем, чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева. В то же время жителям напоминают, что они могут самостоятельно регулировать отопление в своих домах.

При написании материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета Министров Украины №830, брифинг вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, заявление народного депутата Алексея Кучеренко в эфире "Новости. LIVE", сообщение Николаевского городского совета в Facebook, распоряжение городского головы Днепра, сообщение контакт-центра управляющих компаний Кривого Рога, решение исполнительного комитета Луцкого городского совета, а также сообщение городского головы Херсона Ярослава Шанько.

