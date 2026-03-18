В Україні починають вимикати опалення: яке місто стало першим

19:10 18.03.2026 Ср
Причиною назвали стабільне потепління
aimg Олена Чупровська
В Україні починають вимикати опалення: яке місто стало першим Фото: Миколаївщина стала першим регіоном України, де вимикають опалення (Getty Images)

У Миколаєві з 24 березня відключать опалення - виконком міської ради 18 березня ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської міської ради.

Підставою стало підвищення середньодобової температури вище +8°C упродовж трьох днів поспіль - це стандартна умова для завершення опалення.

Проте не всі заклади відключать одночасно. Дитячі садки, лікарні, пологові будинки та амбулаторії можуть продовжити отримувати тепло - за окремими зверненнями відповідних управлінь.

Платіжки перерахують

Теплопостачальні компанії та споживачі мають завершити відключення не пізніше ніж через 5 днів після ухвалення рішення.

Нарахування за опалення, пільги та субсидії перерахують відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки мають завершити впродовж 30 днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у деяких регіонах вже почали відключати опалення вдень. В уряді підтвердили, що держава має ресурси для роботи усіх систем до 15 квітня.

Водночас Кабмін подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року. Вони отримуватимуть енергію за фіксованою, а не ринковою ціною.

