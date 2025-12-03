Опалювальний сезон в Україні: з теплом вже 99% житлових будинків

Опалювальний сезон розпочався в усіх регіонах України. Станом на сьогодні 99% житлових будинків вже з теплом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук під час брифінгу .

"Ми координуємо всі регіони шляхом роботи постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимову періоду", - додав заступник міністра.

Найпізніше підключилися до тепла і збільшили відсоток південні регіони - Одеська, Херсонська область.

За його словами, рішення приймалися в залежності від температурних показників.

"Підключалися різні регіони до опалення в житловій сфері. На сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, 99% житлових будинків в усіх регіонах країни з теплом - це 70,5 тисяч будинків", - розповів Ковальчук.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, офіційно опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Зокрема, у Київській області, попри ракетні та дронові удари росіян, до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

За словами комерційного директора "Групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка, внутрішній видобуток газу, його імпорт, а також робота з підземними сховищами (ПСГ) повинні дозволити Україні пройти опалювальний сезон стабільно.

Також додамо, що Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло. Вартість електроенергії для українців цієї зими залишиться незмінною - 4,32 гривні за кВт⋅год

Для споживачів з електроопаленням буде збережено пільгову ціну. За умови споживання менше ніж 2 000 кВт⋅год на місяць ціна становитиме 2,64 гривні за кВт⋅год. При перевищенні цього ліміту ціна зросте до 4,32 гривні за кВт⋅год.