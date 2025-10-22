Зимові тарифи на світло. Кабмін затвердив вартість електроенергії для українців

Вартість електроенергії для українців цієї зими залишиться незмінною. Найменше платитимуть ті родини, які споживають менше ніж 2000 кВт⋅год на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год", - повідомила вона.

Прем'єр додала, що для споживачів з електроопаленням буде збережено пільгову ціну. За умови споживання менше ніж 2 000 кВт⋅год на місяць ціна становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. При перевищенні цього ліміту ціна зросте до 4,32 грн за кВт⋅год.

"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", - наголосила Свириденко.

Механізм ПСО в Україні

Наразі в Україні діє положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО). Воно передбачає покладення державою спеціальних обов'язків на окремих учасників ринку.

Це робиться для захисту українців від стрімкого підвищення цін на світло та підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

В Україні виконання спеціальних обов’язків реалізується за товарною моделлю. Зокрема, підтримка надається шляхом продажу електроенергії за фіксованими цінами.