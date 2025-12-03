ua en ru
Энергетика

Отопительный сезон в Украине: с теплом уже 99% жилых домов

Среда 03 декабря 2025 12:45
Отопительный сезон в Украине: с теплом уже 99% жилых домов Фото: 99% жилых домов Украины уже с теплом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Отопительный сезон начался во всех регионах Украины. По состоянию на сегодня 99% жилых домов уже с теплом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук во время брифинга.

"Подключались разные регионы к отоплению в жилищной сфере. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро, 99% жилых домов во всех регионах страны с теплом - это 70,5 тысяч домов", - рассказал Ковальчук.

По его словам, решения принимались в зависимости от температурных показателей.

Позднее всего подключились к теплу и увеличили процент южные регионы - Одесская, Херсонская область.

"Мы координируем все регионы путем работы постоянно действующего штаба по прохождению осенне-зимнего периода", - добавил замминистра.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, официально отопительный сезон в Украине начался 28 октября. При этом в некоторых общинах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

В частности, в Киевской области, несмотря на ракетные и дроновые удары россиян, к теплу в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

По словам коммерческого директора "Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко, внутренняя добыча газа, его импорт, а также работа с подземными хранилищами (ПХГ) должны позволить Украине пройти отопительный сезон стабильно.

Также добавим, что Кабинет министров утвердил зимние тарифы на свет. Стоимость электроэнергии для украинцев этой зимой останется неизменной - 4,32 гривны за кВт⋅ч

Для потребителей с электроотоплением будет сохранена льготная цена. При условии потребления менее 2 000 кВт⋅ч в месяц цена составит 2,64 гривны за кВт⋅ч. При превышении этого лимита цена вырастет до 4,32 гривны за кВт⋅ч.

