Отопительный сезон в Украине: с теплом уже 99% жилых домов

Отопительный сезон начался во всех регионах Украины. По состоянию на сегодня 99% жилых домов уже с теплом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук во время брифинга .

"Подключались разные регионы к отоплению в жилищной сфере. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро, 99% жилых домов во всех регионах страны с теплом - это 70,5 тысяч домов", - рассказал Ковальчук.

По его словам, решения принимались в зависимости от температурных показателей.

Позднее всего подключились к теплу и увеличили процент южные регионы - Одесская, Херсонская область.

"Мы координируем все регионы путем работы постоянно действующего штаба по прохождению осенне-зимнего периода", - добавил замминистра.