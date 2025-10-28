ua en ru
У Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до тепла

Вівторок 28 жовтня 2025 14:24
UA EN RU
У Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до тепла У Київській області стартує опалювальний сезон для населення (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 28 жовтня, у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон. Йдеться про подачу тепла до житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Київської обласної державної (військової) адміністрації Миколи Калашника у Facebook.

Як підключатимуть до тепла будинки

Згідно з інформацією посадовця, відсьогодні у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.

Уточнюється, що підключення будинків відбуватиметься:

  • за заявками обслуговуючих організацій;
  • з урахуванням температурного показника;
  • з урахуванням логіки ощадливого споживання.

"Попри відносно теплу погоду, закликаю мешканців області раціонально використовувати енергоресурси", - наголосив Калашник.

Він нагадав, що ворог продовжує регулярно атакувати критичну інфраструктуру - енергетичні об'єкти та газорозподільчу систему.

"Ощадливе ставлення до ресурсів - це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості", - пояснив фахівець.

Чи тепло в об'єктах соціальної інфраструктури

Калашник нагадав, що впродовж жовтня до тепла підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення:

  • навчальні заклади;
  • лікарні;
  • дитячі садочки;
  • інші об'єкти.

"Ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз", - наголосив очільник ОДА.

Як і коли Київська область готувалась до зими

Калашник поділився, що підготовка до зими у Київській області розпочалася одразу після завершення попереднього опалювального сезону.

Він пояснив, що у громадах системно проводили:

  • ремонт і оновлення мереж, котелень;
  • монтаж і запуск нових когенераційних установок.

Крім того, питання готовності "постійно розглядалося на засіданнях оперативного штабу Ради оборони Київської області".

Насамкінець посадовець розповів, що під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії "Нафтогаз Трейдинг" було обговорено "спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону".

"Зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу", - підсумував він.

У Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до теплаУ Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до теплаПублікація Калашника (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах вже почали подавати тепло для закладів соціальної сфери.

Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло - вартість електроенергії для українців.

Читайте також, скільки областей України починають опалювальний сезон і підключають тепло до будинків.

