У Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до тепла

Відсьогодні, 28 жовтня, у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон. Йдеться про подачу тепла до житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Київської обласної державної (військової) адміністрації Миколи Калашника у Facebook.

Як підключатимуть до тепла будинки

Згідно з інформацією посадовця, відсьогодні у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.

Уточнюється, що підключення будинків відбуватиметься:

за заявками обслуговуючих організацій;

з урахуванням температурного показника;

з урахуванням логіки ощадливого споживання.

"Попри відносно теплу погоду, закликаю мешканців області раціонально використовувати енергоресурси", - наголосив Калашник.

Він нагадав, що ворог продовжує регулярно атакувати критичну інфраструктуру - енергетичні об'єкти та газорозподільчу систему.

"Ощадливе ставлення до ресурсів - це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості", - пояснив фахівець.

Чи тепло в об'єктах соціальної інфраструктури

Калашник нагадав, що впродовж жовтня до тепла підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення:

навчальні заклади;

лікарні;

дитячі садочки;

інші об'єкти.

"Ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз", - наголосив очільник ОДА.

Як і коли Київська область готувалась до зими

Калашник поділився, що підготовка до зими у Київській області розпочалася одразу після завершення попереднього опалювального сезону.

Він пояснив, що у громадах системно проводили:

ремонт і оновлення мереж, котелень;

монтаж і запуск нових когенераційних установок.

Крім того, питання готовності "постійно розглядалося на засіданнях оперативного штабу Ради оборони Київської області".

Насамкінець посадовець розповів, що під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії "Нафтогаз Трейдинг" було обговорено "спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону".

"Зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу", - підсумував він.

Публікація Калашника (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)