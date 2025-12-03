У "Нафтогазі" назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон

Про це заявив комерційний директор "Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна щодо опалювального сезону, комерційний директор "Групи "Нафтогаз" назвав три ключових фактори успіху.

"Поточний імпорт – це 26 (млн куб. м на день – ред.), в минулому місці він був на рівні 21, тобто збільшення вже відбулось. Це відбулось за рахунок нашого контрактування, за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка теж страхує так звану хеджу і свої ризики непостачання газу", - зазначив Федоренко.

За його словами, внутрішній видобуток, імпорт, а також робота з підземними сховищами – це та система, яка дозволить Україні пройти опалювальний сезон стабільно.

"Тому імпорт вже виростає за рахунок збільшення імпорту і групи "Нафтогаз", і приватних гравців", - додав він.