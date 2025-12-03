ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У "Нафтогазі" назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон

Середа 03 грудня 2025 11:45
UA EN RU
У "Нафтогазі" назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон Фото: Сергій Федоренко (naftogaz.com)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

Внутрішній видобуток газу, його імпорт, а також робота з підземними сховищами (ПСГ) повинні дозволити Україні пройти опалювальний сезон.

Про це заявив комерційний директор "Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна щодо опалювального сезону, комерційний директор "Групи "Нафтогаз" назвав три ключових фактори успіху.

"Поточний імпорт – це 26 (млн куб. м на день – ред.), в минулому місці він був на рівні 21, тобто збільшення вже відбулось. Це відбулось за рахунок нашого контрактування, за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка теж страхує так звану хеджу і свої ризики непостачання газу", - зазначив Федоренко.

За його словами, внутрішній видобуток, імпорт, а також робота з підземними сховищами – це та система, яка дозволить Україні пройти опалювальний сезон стабільно.

"Тому імпорт вже виростає за рахунок збільшення імпорту і групи "Нафтогаз", і приватних гравців", - додав він.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Так, наприклад, попри удари росіян, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло – вартість електроенергії для українців.

Також раніше у Кабміні повідомили, що в Україні станом на 10 листопада із централізованим опаленням вже 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Нафтогаз України
Новини
Марко Рубіо назвав ідеальний час для закінчення війни в Україні
Марко Рубіо назвав ідеальний час для закінчення війни в Україні
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців