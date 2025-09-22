Опалювальний сезон наближається: якими будуть тарифи на тепло

Кабінет міністрів готує зміни до постанови №812 від 19 липня 2022 року, щоб продовжити постачання газу виробникам теплової енергії на пільгових умовах. Відповідне рішення дозволить гарантувати стабільне проходження опалювального сезону 2025/2026 років.

Чому уряд вносить зміни

За чинними правилами спеціальні умови постачання газу діють до 31 жовтня 2025 року. Виробники теплової енергії вже уклали контракти з ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", які завершуються у цю дату.

Водночас для забезпечення безперервного теплопостачання у містах та селах уряд планує продовжити дію пільгового механізму до 31 березня 2026 року.

Ціни для виробників тепла та бюджетних установ

Зараз газ для виробників теплової енергії коштує 7 420 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Для бюджетних установ встановлено тариф у 16 390 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ.

Такі ціни діятимуть до завершення міжопалювального періоду, тобто до 31 жовтня 2025 року, а після змін уряду їх продовжать ще на пів року.

Хто забезпечує постачання

Відповідно до урядової постанови постачання газу здійснює "Нафтогаз Трейдинг". Компанія продає газ за пільговими тарифами для виробників тепла, які забезпечують населення послугами опалення та гарячої води.

Це рішення ухвалюється в межах дії ПСО - спеціальних обов’язків, які уряд поклав на НАК "Нафтогаз України" для захисту споживачів у воєнний час.