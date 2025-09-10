Ціни на газ в Україні впали після різкого зростання, але сильно вищі за європейські
Ціни на газ в Україні трохи знизилися. Однак вони приблизно на 20% перевищують ціни в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.
За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні в серпні 2025 року впала на 6,7% до 21 607 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Газ коштує значно дорожче, ніж у серпні минулого року (12 995 гривень).
Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 410 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за серпень (520 доларів за тисячу кубометрів).
Закупівля газу
Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.
Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.
Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планується імпортувати.
Очікується, що газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.
Ціни на газ для населення
В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).
Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.