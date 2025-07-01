У Меморандумі з МВФ назвали терміни додаткового підвищення тарифів на комуналку

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Однак це станеться тільки після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів після війни", - йдеться в документі.

Раніше в меморандумах повідомлялося про плани підняти тарифи "щойно дозволять умови" (що б це не означало).

При цьому буде забезпечено адресну та адекватну підтримку для захисту вразливих домогосподарств.

Дорожня карта від Кабміну

Згідно з меморандумом, на основі пропозиції Міністерства енергетики та з урахуванням думки зацікавлених сторін Кабінет міністрів ухвалить дорожню карту щодо поетапної лібералізації ринків газу та електроенергії.

Це відбудеться протягом шести місяців після завершення дії воєнного стану. Документ супроводжуватиметься чітким планом реалізації на післявоєнний період.

Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану енергетичного сектору та буде розроблена в координації з Європейською комісією.

Для просування роботи та проведення технічного аналізу буде створено робочу групу, до якої увійдуть ключові урядові структури та системоутворювальні держкомпанії.

Інтеграція з ЄС

Найближчими місяцями також планується ухвалення закону про об'єднання енергетичних ринків. Це стане значним кроком на шляху інтеграції енергетичного сектора України з енергосистемою Європейського Союзу.