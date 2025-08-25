Опалювальний сезон 2025: коли увімкнуть батареї та які будуть тарифи

Під час війни в Україні заборонено підвищувати тарифи на тепло та газ. Вартість опалення буде залежати він наявності лічильника та температури за вікном.

Про те, коли розпочнеться опалювальний сезон, та скільки коштує опалення, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Опалювальний сезон

В Україні дата початку опалювального сезону офіційно визначена постановою Кабінету міністрів:

опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.

Як правило, це відбувається в середині жовтня (зазвичай з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

Також органи місцевого самоврядування можуть вмикати тепло в школах, дитсадках і лікарнях раніше, навіть якщо в житловому секторі ще не почався опалювальний сезон.

У 2024 році тепло в квартири в Києві почали подавати лише 30 жовтня.

Тарифи на опалення

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

У Києві вартість опалення для населення з 2019 року залишається незмінною. Як і раніше, тариф на тепло становить - 1654,41 грн/Гкал.

Розрахунки вартості опалення

Вартість опалення для конкретної квартири залежить від температури за вікном та наявності лічильників.

Найнижчі температури в Києві спостерігаються в січні та лютому.

Наприклад, в лютому 2021 року середньомісячна температура в Києві склала 4,7 градусів морозу. Температура була нижча, ніж у січні (2,5 градусів морозу).

Відповідно вартість опалення 1 кв. м у будинках, обладнаних приладами обліку, склала у середньому 35 грн/кв. м, тоді як у січні - близько 33 грн/кв. м.

Споживання тепла квартирою з опалювальною площею 56,1 кв. м у в лютому склало - 1,2208 Гкал, а в січні 1,1407 Гкал. Мешканці цієї квартири в лютому сплатили 2019 гривень проти 1887 гривень у січні.

Від чого залежить вартість опалення

Близько 90% багатоповерхівок столиці обладнано будинковими лічильниками тепла. Нарахування у них проводяться відповідно до показань приладів обліку, тобто мешканці сплачують за фактичний обсяг тепла, спожитий будинком.

У багатоповерхівках, обладнаних будинковим лічильником тепла та квартирними лічильниками, клієнти сплачують за спожите тепло відповідно до показань своїх лічильників та обсяг на загальнобудинкові потреби.

Мешканці, що не встановили у квартирах індивідуальні прилади обліку, сплачують різницю між показаннями будинкового лічильника, витратами на загальнобудинкові потреби та сумарними показаннями усіх індивідуальних лічильників, розподілену пропорційно опалювальній площі квартири.

Для квартир без лічильників встановлюється граничний розмір нарахувань - "максимальна частка" що убезпечує клієнта від аномально високих нарахувань. Це максимально можливий обсяг споживання тепла, що необхідний для обігріву даного помешкання.

Підготовка до опалювального сезону

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 22 серпня заявив, що Україна готова більш ніж на 70% до нового опалювального сезону.

За його словами, для котелень уже є 90 тисяч тонн вугілля, 85 тисяч тонн рідкого палива, 585 тисяч кубів дров, 32 тисячі тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 мільйона тонн вугілля.

Україна планує закачати у підземні сховища до початку опалювального сезону 13,2 млрд кубометрів газу. Станом на кінець серпня вже закачали 11 млрд кубометрів.