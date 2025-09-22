Отопительный сезон приближается: какими будут тарифы на тепло

В Украине продлят действие специальных обязанностей на рынке газа. Это обеспечит неизменные цены для теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства.
Кабинет министров готовит изменения в постановление №812 от 19 июля 2022 года, чтобы продолжить поставки газа производителям тепловой энергии на льготных условиях. Соответствующее решение позволит гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона 2025/2026 годов.
По действующим правилам специальные условия поставки газа действуют до 31 октября 2025 года. Производители тепловой энергии уже заключили контракты с ООО "Нафтогаз Трейдинг", которые завершаются в эту дату.
В то же время для обеспечения непрерывного теплоснабжения в городах и селах правительство планирует продлить действие льготного механизма до 31 марта 2026 года.
Сейчас газ для производителей тепловой энергии стоит 7 420 гривен за тысячу кубометров с НДС. Для бюджетных учреждений установлен тариф в 16 390 гривен за тысячу кубометров с НДС.
Такие цены будут действовать до завершения межотопительного периода, то есть до 31 октября 2025 года, а после изменений правительства их продлят еще на полгода.
Согласно правительственному постановлению поставки газа осуществляет "Нафтогаз Трейдинг". Компания продает газ по льготным тарифам для производителей тепла, которые обеспечивают население услугами отопления и горячей воды.
Это решение принимается в рамках действия ПСО - специальных обязанностей, которые правительство возложило на НАК "Нафтогаз Украины" для защиты потребителей в военное время.
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Он не распространяется на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.
Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.
Рыночные цены на газ в августе были на уровне 21 600 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.
В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.