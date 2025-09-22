Отопительный сезон приближается: какими будут тарифы на тепло

Кабинет министров готовит изменения в постановление №812 от 19 июля 2022 года, чтобы продолжить поставки газа производителям тепловой энергии на льготных условиях. Соответствующее решение позволит гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона 2025/2026 годов.

Почему правительство вносит изменения

По действующим правилам специальные условия поставки газа действуют до 31 октября 2025 года. Производители тепловой энергии уже заключили контракты с ООО "Нафтогаз Трейдинг", которые завершаются в эту дату.

В то же время для обеспечения непрерывного теплоснабжения в городах и селах правительство планирует продлить действие льготного механизма до 31 марта 2026 года.

Цены для производителей тепла и бюджетных учреждений

Сейчас газ для производителей тепловой энергии стоит 7 420 гривен за тысячу кубометров с НДС. Для бюджетных учреждений установлен тариф в 16 390 гривен за тысячу кубометров с НДС.

Такие цены будут действовать до завершения межотопительного периода, то есть до 31 октября 2025 года, а после изменений правительства их продлят еще на полгода.

Кто обеспечивает поставки

Согласно правительственному постановлению поставки газа осуществляет "Нафтогаз Трейдинг". Компания продает газ по льготным тарифам для производителей тепла, которые обеспечивают население услугами отопления и горячей воды.

Это решение принимается в рамках действия ПСО - специальных обязанностей, которые правительство возложило на НАК "Нафтогаз Украины" для защиты потребителей в военное время.