Українці платять половину ринкової ціни за світло і газ, - МВФ

Незважаючи на підвищення цін на електроенергію, українські тарифи для населення все ще далекі від ринкових. Однак зростання тарифів не має залишити без захисту вразливі домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Як наголошується в документі, тоді як поточним пріоритетом влади є усунення наслідків війни в енергетичному секторі, є також необхідність терміново підготувати план післявоєнних реформ і вирішити старі структурні проблеми:

За даними МВФ, хоча тарифи на електроенергію для населення підвищили у 2023 і 2024 роках із дуже низького рівня, тарифи на опалення та гаряче водопостачання залишаються під дією цінових мораторіїв від початку війни.

"Незважаючи на ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ", - ідеться в документі.

План підвищення тарифів

Тому Україні необхідний план зі створення стійкого сектору в післявоєнний період, у якому тарифи на комунальні послуги відповідатимуть рівню окупності витрат і буде впроваджено нову методику розрахунку тарифів з урахуванням соціальних чинників, вважають у МВФ.

Підвищення тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики, полегшити боргове навантаження в окремих його частинах і стимулюватиме конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії, а також мотивуватиме до заходів із підвищення енергоефективності.

"Водночас необхідно захистити найбільш вразливі домогосподарства від наслідків підвищення тарифів, зокрема за рахунок перегляду житлово-комунальної субсидії з метою підвищення її ефективності та точності надання. Одним із ключових завдань при цьому стане коректне визначення вразливих домогосподарств, які потребують підтримки", - додали у фонді.