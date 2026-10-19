Опади слабшають: як зміниться погода в Україні 20 жовтня і де впродовж тижня буде до +21

Погода в Україні 20 жовтня та найближчими днями в цілому очікується контрастна. Як за розподілом опадів, так і за температурою повітря.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості синоптичної ситуації впродовж поточного робочого тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж 20 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
Вночі та вранці місцями може бути туман:
Помірні дощі у вівторок ймовірні:
У південно-західній частині України - місцями значні дощі,
"На решті території без опадів", - повідомили синоптики.
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Вітер у вівторок очікується, за даними УкрГМЦ, східний або ж південно-східний. Зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі:
Температура повітря в денні години:
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 20 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями.
Ймовірні помірні дощі.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у вівторок вдень:
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Виходячи з прогнозу експертів Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (20-23 жовтня), найближчими днями на погоду в багатьох областях ще впливатиме південна циклонічність, центр якої розташовується над північним заходом Чорного моря.
Але опади, спричинені нею, очікуються значно меншої інтенсивності та на меншій території (ніж це було впродовж останніх днів).
Це пов'язано з тим, що циклонічність вже буде втрачати активність.
При цьому на Україну буде поступово поширюватись вплив області високого атмосферного тиску з північно-східного напрямку.
У середу, 21 жовтня, в Україні (крім заходу та південного заходу) - місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці у південних та південно-західних областях - туман.
У четвер, 22 жовтня, погода очікується переважно без опадів.
Помірні дощі ймовірні лише вдень у західних областях.
У п'ятницю, 23 жовтня, дощ прогнозують у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській, вдень - також у Миколаївській областях.
Температура повітря очікується при цьому:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким річкам може бракувати води до кінця цього місяця - де вже оголосили третій рівень небезпеки.
Крім того, ми пояснювали, що може бути з погодою в Україні в жовтні в цілому.
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