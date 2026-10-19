Осадки слабеют: как изменится погода в Украине 20 октября и где в течение недели будет до +21

Погода в Украине 20 октября и в ближайшие дни в целом ожидается контрастная. Как по распределению осадков, так и по температуре воздуха.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях синоптической ситуации в течение текущей рабочей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где ждать умеренные и значительные дожди 20 октября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в течение 20 октября ожидается облачная, с прояснениями.

Ночью и утром местами может быть туман:

в Карпатах;

на востоке страны.

Умеренные дожди во вторник вероятны:

на Правобережье;

в Херсонской области;

в Крыму.

В юго-западной части Украины - местами значительные дожди.

"На остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

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Какими будут ветер и температура воздуха

Ветер во вторник ожидается, по данным УкрГМЦ, восточный или же юго-восточный. Со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью:

по Украине (в среднем) +9...+14°С;

в западных областях +6...+11°С.

Температура воздуха в дневные часы :

по Украине (в среднем) +13...+18°С;

в Закарпатье и юге страны - до +21°С.

Особенности погоды в Украине 20 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 20 октября также прогнозируют облачную, с прояснениями.

Вероятны умеренные дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +11...+13°С;

по области +9...+14°С.

Температура воздуха во вторник днем:

в Киеве +16...+18°С;

по области +13...+18°С.

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Как изменится синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза экспертов Укргидрометцентра на текущую рабочую неделю (20-23 октября), в ближайшие дни на погоду во многих областях еще будет влиять южная циклоничность, центр которой располагается над северо-западом Черного моря.

Но осадки, вызванные ею, ожидаются значительно меньшей интенсивности и на меньшей территории (чем это было в последние дни).

Это связано с тем, что циклоничность уже будет терять активность.

При этом на Украину будет постепенно распространяться влияние области высокого атмосферного давления с северо-восточного направления.

В среду, 21 октября, в Украине (кроме запада и юго-запада) - местами небольшой дождь.

Ночью и утром в южных и юго-западных областях - туман.

В четверг, 22 октября, погода ожидается преимущественно без осадков.

Умеренные дожди возможны лишь днем в западных областях.

В пятницу, 23 октября, дождь прогнозируют в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской, днем - также в Николаевской областях.

Температура воздуха ожидается при этом: