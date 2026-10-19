Осадки слабеют: как изменится погода в Украине 20 октября и где в течение недели будет до +21
Погода в Украине 20 октября и в ближайшие дни в целом ожидается контрастная. Как по распределению осадков, так и по температуре воздуха.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях синоптической ситуации в течение текущей рабочей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где ждать умеренные и значительные дожди 20 октября
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в течение 20 октября ожидается облачная, с прояснениями.
Ночью и утром местами может быть туман:
- в Карпатах;
- на востоке страны.
Умеренные дожди во вторник вероятны:
- на Правобережье;
- в Херсонской области;
- в Крыму.
В юго-западной части Украины - местами значительные дожди.
"На остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
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Какими будут ветер и температура воздуха
Ветер во вторник ожидается, по данным УкрГМЦ, восточный или же юго-восточный. Со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью:
- по Украине (в среднем) +9...+14°С;
- в западных областях +6...+11°С.
Температура воздуха в дневные часы :
- по Украине (в среднем) +13...+18°С;
- в Закарпатье и юге страны - до +21°С.
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 20 октября также прогнозируют облачную, с прояснениями.
Вероятны умеренные дожди.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +9...+14°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +13...+18°С.
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Как изменится синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза экспертов Укргидрометцентра на текущую рабочую неделю (20-23 октября), в ближайшие дни на погоду во многих областях еще будет влиять южная циклоничность, центр которой располагается над северо-западом Черного моря.
Но осадки, вызванные ею, ожидаются значительно меньшей интенсивности и на меньшей территории (чем это было в последние дни).
Это связано с тем, что циклоничность уже будет терять активность.
При этом на Украину будет постепенно распространяться влияние области высокого атмосферного давления с северо-восточного направления.
В среду, 21 октября, в Украине (кроме запада и юго-запада) - местами небольшой дождь.
Ночью и утром в южных и юго-западных областях - туман.
В четверг, 22 октября, погода ожидается преимущественно без осадков.
Умеренные дожди возможны лишь днем в западных областях.
В пятницу, 23 октября, дождь прогнозируют в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской, днем - также в Николаевской областях.
Температура воздуха ожидается при этом:
- ночью - около +6...+11°С;
- днем - около +13...+18°С (на юге - до +21°С).
Напомним, ранее мы рассказывали, каким рекам может не хватать воды до конца этого месяца - где уже объявили третий уровень опасности.
Кроме того, мы объясняли, что может быть с погодой в Украине в октябре в целом.
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