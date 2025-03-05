UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Опади майже вдвічі перевищили норму. Де взимку в Україні сніжило найбільше

В Івано-Франківській області підбили підсумки зими (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Івано-Франківській області підбили підсумки календарної зими 2024-2025 років. В цілому вона була дещо теплішою від норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Якою була зима в Івано-Франківській області та де сніжило найбільше

Згідно з інформацією експертів, зима на території Івано-Франківської області була дещо теплішою від норми.

Уточнюється, що середні температури повітря за сезон:

  • по області становили 0,1-0,7 градуса тепла (що на 1,8-2,5°С вище від норми);
  • на високогір'ї - 3,5 градуса морозу (що на 1,7⁰ вище від норми).

Синоптики розповіли, що найтеплішим місяцем зими був січень 2025 року. Впродовж нього "спостерігалося перевищення норм середньомісячних температур на 4,7-6⁰С".

Тим часом найхолоднішим місяцем був лютий - із середньомісячними температурами на 1-2 градуси нижчими від норми.

В обласному центрі з гідрометеорології розповіли також про рекордно теплий і холодний дні (впродовж поточного зимового сезону):

  • найтеплішим днем зими стало 28 січня 2025 року - тоді максимум температури повітря в місті Яремче досягнув +17,1⁰С;
  • найхолоднішим днем зими було 21 лютого - тоді мінімум температури повітря на станції "Пожежевська" становив -16,4⁰С.

Повідомляється також, що взимку 2024-2025 рр. спостерігався значний дефіцит опадів (в цілому сума опадів за сезон перебувала в межах 48-61% від норми).

При цьому майже вдвічі перевищила норму сума опадів (кількість снігу) на високогір'ї Карпат.

Допис обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Де і коли випав перший сніг

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня 2024 року, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож саме тоді на високогір'ї випав перший сніг. Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких було видно засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

У вівторок, 1 жовтня 2024 року, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою вже до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада - перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніКарпатиІвано-Франківська областьСнігопадМетеоролог