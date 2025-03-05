Опади майже вдвічі перевищили норму. Де взимку в Україні сніжило найбільше

Де і коли випав перший сніг

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня 2024 року, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож саме тоді на високогір'ї випав перший сніг. Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких було видно засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

У вівторок, 1 жовтня 2024 року, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою вже до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада - перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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