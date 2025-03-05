Осадки почти вдвое превысили норму. Где зимой в Украине снежило больше всего

Какой была зима в Ивано-Франковской области и где снежило больше всего

Согласно информации экспертов, зима на территории Ивано-Франковской области была несколько теплее нормы.

Уточняется, что средние температуры воздуха за сезон:

по области составляли 0,1-0,7 градуса тепла (что на 1,8-2,5°С выше нормы);

на высокогорье - 3,5 градуса мороза (что на 1,7⁰ выше нормы).

Синоптики рассказали, что самым теплым месяцем зимы был январь 2025 года. В течение него "наблюдалось превышение норм среднемесячных температур на 4,7-6⁰С".

Между тем самым холодным месяцем был февраль - со среднемесячными температурами на 1-2 градуса ниже нормы.

В областном центре по гидрометеорологии рассказали также о рекордно теплом и холодном днях (в течение текущего зимнего сезона):

самым теплым днем зимы стало 28 января 2025 года - тогда максимум температуры воздуха в городе Яремче достиг +17,1⁰С;

самым холодным днем зимы было 21 февраля - тогда минимум температуры воздуха на станции "Пожежевская" составлял -16,4⁰С.

Сообщается также, что зимой 2024-2025 гг. наблюдался значительный дефицит осадков (в целом сумма осадков за сезон находилась в пределах 48-61% от нормы).

При этом почти вдвое превысила норму сумма осадков (количество снега) на высокогорье Карпат.

Публикация областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)