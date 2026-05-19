В ОП не виключають, що Путін може оголосити мобілізацію після виборів до Держдуми

Під час розмови Палісу запитали, чи може Путін після виборів до Держдуми оголосити загальну мобілізацію, чи готувати щось інше.

"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", - відповів він.

На уточнююче запитання, чи готується Україна до такого сценарію та як планує йому протидіяти, керівник ОП наголосив, що влада враховує таку ймовірність.

"Ми не виключаємо такої можливості й будемо відповідно реагувати", - сказав Паліса.

Він не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані у разі реалізації такого сценарію з боку Кремля.

Варто додати, що вибори у Держдуму РФ мають відбутися у вересні 2026 року.