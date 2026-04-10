Головна » Новини » Війна в Україні

Студенти та боржники за комуналку потрапили у списки на фронт у РФ, - розвідка

11:31 10.04.2026 Пт
Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати
aimg Ірина Глухова
Студенти та боржники за комуналку потрапили у списки на фронт у РФ, - розвідка

У Росії зростають проблеми з охочими воювати, через що влада почала формувати списки так званих "добровольців" із боржників та студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, у лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи влади РФ отримали вказівки формувати списки для відправки на війну. Насамперед до них включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Як зазначається, якщо боржником є жінка, до списків можуть внести її чоловіка або повнолітніх родичів - синів, братів чи навіть батьків.

Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів. В якості "винагороди" пропонують списання боргів за комунальні послуги.

"У разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток", - пояснили в ГУР.

Крім того, за інформацією розвідки, міністр вищої освіти РФ Валєрій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% студентів до підписання контрактів.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт щонайменше на один рік. Пріоритет віддається тим, хто має академічні заборгованості.

Під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та інші бонуси.

Серед таких - переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка від закладу освіти.

Також у деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погодиться підписати контракт.

Втрати РФ та прихована мобілізація

Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив оновлені дані щодо ситуації на фронті за березень.

Як зазначає ISW, на тлі значних втрат та зниження темпів набору новобранців російська влада переходить до прихованої мобілізації населення.

Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що прихована мобілізація в РФ триває фактично безперервно з початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
