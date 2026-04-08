Чи почне Росія нову хвилю мобілізації: відповідь Паліси

У Росії від початку повномасштабного вторгнення триває прихована мобілізація, однак для відкритого призову необхідна окрема ідея, яка зможе об’єднати суспільство.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю РБК-Україна .

РФ не припиняла мобілізацію

Говорячи про можливість нової хвилі мобілізації у РФ, Паліса зазначив, що протягом усього часу росіяни продовжують залучати до армії резервістів і вузькопрофільних спеціалістів.

"Протягом усього часу повномасштабного вторгнення у росіян триває прихована мобілізація... Тобто вона, по суті, і не припинялась", - пояснив він.

Водночас, за його словами, для проведення мобілізації у класичному розумінні, відкрито та з офіційним оголошенням, необхідна низка факторів, ключовим з яких є ідея, що має об’єднати суспільство.

"Найголовніший, з моєї точки зору - це ідея, яка повинна об'єднати суспільство і виправдати необхідність таких дій", - сказав генерал.

Пропаганда не дає потрібного ефекту

Паліса висловив сумнів, що можливі провокації чи інші події на кшталт терактів можуть стати таким об’єднавчим фактором у необхідному масштабі.

За його словами, нинішні пропагандистські наративи також не дають очікуваного ефекту для виправдання нової хвилі мобілізації.

"Я думаю, зараз це дає недостатній ефект, не той, який вони очікують для виправдання мобілізації", - додав він.

Окремо він звернув увагу на посилення контролю в Росії, зокрема у соціальних мережах, що може свідчити як про підготовку до певних рішень, так і про спробу втримати ситуацію всередині країни під контролем.

"Мені здається, що це, в першу чергу, для того, щоб тримати ситуацію під загальним контролем всередині країни", - зазначив Паліса.

Для відкритої мобілізації потрібна ідея

Водночас він не виключив, що такі дії можуть бути елементом підготовки, однак підкреслив, що наразі не бачить тієї ідеї, яка могла б консолідувати суспільство для відкритої мобілізації.

"Їм необхідна ідея, яка повинна раптово і сильно консолідувати суспільство і виправдати такі рішення влади. Поки я її не бачу", - підсумував він.