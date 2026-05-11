РФ розглядає нову хвилю відкритої мобілізації, якщо війна затягнеться на 2 роки, - джерело

Росія готує нову мобілізацію до 300 тисяч осіб, якщо Кремль вирішить продовжувати війну проти України ще на один-два роки. Проте остаточне рішення поки не ухвалено.

Як розповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "це один зі сценаріїв, який вони розглядають, якщо вирішать продовжувати війну ще на рік-два".

Ще один співрозмовник видання стверджує, що наразі таке рішення у Москві не ухвалене, але всі необхідні процедури та процеси для цього готові. Насамперед уже є ще чинний указ про мобілізацію, яким російський диктатор Володимир Путін керувався восени 2022 року.

"У росіян у планах є проведення - якщо буде така необхідність - більш широкої мобілізації, і вони готові до цього. Ця нова хвиля мобілізації може передбачати, наприклад, призов 300 тисяч осіб, як це було у 2022-му", - розповіло одне з джерел РБК-Україна.

За оцінками співрозмовника, це "це буде мати серйозний негативний вплив на економічну ситуацію у РФ".

