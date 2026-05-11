РФ розглядає нову хвилю відкритої мобілізації, якщо війна затягнеться на 2 роки, - джерело

10:18 11.05.2026 Пн
Росія може кинути ще 300 тисяч людей на війну, вважають експерти
aimg Ірина Глухова
Фото: РФ розглядає нову хвилю відкритої мобілізації (Getty Images)
Росія готує нову мобілізацію до 300 тисяч осіб, якщо Кремль вирішить продовжувати війну проти України ще на один-два роки. Проте остаточне рішення поки не ухвалено.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни".

Як розповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "це один зі сценаріїв, який вони розглядають, якщо вирішать продовжувати війну ще на рік-два".

Ще один співрозмовник видання стверджує, що наразі таке рішення у Москві не ухвалене, але всі необхідні процедури та процеси для цього готові. Насамперед уже є ще чинний указ про мобілізацію, яким російський диктатор Володимир Путін керувався восени 2022 року.

"У росіян у планах є проведення - якщо буде така необхідність - більш широкої мобілізації, і вони готові до цього. Ця нова хвиля мобілізації може передбачати, наприклад, призов 300 тисяч осіб, як це було у 2022-му", - розповіло одне з джерел РБК-Україна.

За оцінками співрозмовника, це "це буде мати серйозний негативний вплив на економічну ситуацію у РФ".

У ЦПД оцінили ризик оголошення нової мобілізації в Росії

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, російська влада дедалі частіше вдається до заходів прихованої примусової мобілізації на тлі величезних втрат на полі бою та низького рівня набору до війська.

За даними розвідки, регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну - до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Також російський міністр доручив підготувати щонайменше 2% студентів до підписання контрактів.

Крім того, в одному з російських регіонів губернатор зобов'язав середні та великі підприємства самостійно відбирати працівників для укладання контрактів із Міноборони РФ.

При цьому колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв стверджує, що в новій хвилі мобілізації у Росії "немає ніякої потреби".

Хантавірус на лайнері: що чекає на 5 українців, які опинилися на борту
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
