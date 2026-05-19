В ОП не исключают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму

09:39 19.05.2026 Вт
2 мин
Палиса оценил угрозу большой волны призыва в РФ
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В Офисе президента Украины не исключают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы в интервью "24 Каналу".

Во время разговора Палису спросили, может ли Путин после выборов в Госдуму объявить всеобщую мобилизацию, или готовить что-то другое.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий", - ответил он.

На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП отметил, что власть учитывает такую вероятность.

"Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать", - сказал Палиса.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены в случае реализации такого сценария со стороны Кремля.

Стоит добавить, что выборы в Госдуму РФ должны состояться в сентябре 2026 года.

Мобилизация в РФ

Напомним, российские власти все чаще прибегают к мерам скрытой принудительной мобилизации на фоне огромных потерь на поле боя и низкого уровня набора в армию.

По данным разведки, региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну.

Также источник РБК-Украина сообщил, что Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято

