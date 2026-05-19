В ОП не виключають, що Путін може оголосити мобілізацію після виборів до Держдуми
В Офісі президента України не виключають, що російський диктатор Володимир Путін після виборів до Держдуми може оголосити загальну мобілізацію в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси в інтерв'ю "24 Каналу".
Під час розмови Палісу запитали, чи може Путін після виборів до Держдуми оголосити загальну мобілізацію, чи готувати щось інше.
"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", - відповів він.
На уточнююче запитання, чи готується Україна до такого сценарію та як планує йому протидіяти, керівник ОП наголосив, що влада враховує таку ймовірність.
"Ми не виключаємо такої можливості й будемо відповідно реагувати", - сказав Паліса.
Він не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані у разі реалізації такого сценарію з боку Кремля.
Варто додати, що вибори у Держдуму РФ мають відбутися у вересні 2026 року.
Нагадаємо, російська влада дедалі частіше вдається до заходів прихованої примусової мобілізації на тлі величезних втрат на полі бою та низького рівня набору до війська.
За даними розвідки, регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну.
Також джерело РБК-України повідомило, що Росія готує нову мобілізацію до 300 тисяч осіб, якщо Кремль вирішить продовжувати війну проти України ще на один-два роки. Проте остаточне рішення поки не ухвалено