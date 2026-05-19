ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ОП не исключают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму

09:39 19.05.2026 Вт
2 мин
Палиса оценил угрозу большой волны призыва в РФ
aimg Ирина Глухова
В ОП не исключают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Офисе президента Украины не исключают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы в интервью "24 Каналу".

Читайте также: Начнет ли Россия новую волну мобилизации: ответ Палисы

Во время разговора Палису спросили, может ли Путин после выборов в Госдуму объявить всеобщую мобилизацию, или готовить что-то другое.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий", - ответил он.

На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП отметил, что власть учитывает такую вероятность.

"Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать", - сказал Палиса.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены в случае реализации такого сценария со стороны Кремля.

Стоит добавить, что выборы в Госдуму РФ должны состояться в сентябре 2026 года.

Мобилизация в РФ

Напомним, российские власти все чаще прибегают к мерам скрытой принудительной мобилизации на фоне огромных потерь на поле боя и низкого уровня набора в армию.

По данным разведки, региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну.

Также источник РБК-Украина сообщил, что Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Войска РФ Война в Украине Мобилизация в России
Новости
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе