В ОП не исключают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму

В Офисе президента Украины не исключают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы в интервью "24 Каналу".

Во время разговора Палису спросили, может ли Путин после выборов в Госдуму объявить всеобщую мобилизацию, или готовить что-то другое.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий", - ответил он.

На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП отметил, что власть учитывает такую вероятность.

"Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать", - сказал Палиса.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены в случае реализации такого сценария со стороны Кремля.

Стоит добавить, что выборы в Госдуму РФ должны состояться в сентябре 2026 года.