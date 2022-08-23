В ОП рассказали о прогрессе по визовым санкциям против россиян

Запрет рабочих и туристических виз для россиян является важным аспектом давления на Россию, но его внедрению мешают как бюрократические процедуры, так и нежелание определенных стран приобщиться к этому запрету.

"Неофициально практически все разделяют точку зрения, что нужно усиливать давление, чтобы несли ответственность причастные к преступным решениям, но, тем не менее, есть и определенные бюрократические процедуры, есть нежелание определенных стран, мы тоже их знаем и они нам об этом говорят, поэтому мы работаем, приводим аргументы, и мы говорим именно об ограничениях", - рассказал он.

Заместитель руководителя ОП не стал возражать, что, конечно, могут быть какие-то исключения и это нормально, но глобально это должно быть ограничение для пользования и возможности доступа российских граждан в свободные страны мира.

"Я здесь вижу прогресс. Все больше стран пока неофициально поддерживают это, и, мне кажется, в ближайшее время на заседание министров иностранных дел ЕС будет вынесен этот вопрос по визовым ограничениям для граждан России. Ограничения будут, другой вопрос в каком объеме и для каких категорий граждан. Поэтому тоже мы свои соображения передали нашим партнерам", - добавил Сибига, уточнив, что Украина по этому вопросу работает не только с ЕС, но и с другими странами.