ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ОП рассказали о прогрессе по визовым санкциям против россиян

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 14:18
В ОП рассказали о прогрессе по визовым санкциям против россиян Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Милан Лелич

Запрет рабочих и туристических виз для россиян является важным аспектом давления на Россию, но его внедрению мешают как бюрократические процедуры, так и нежелание определенных стран приобщиться к этому запрету.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Неофициально практически все разделяют точку зрения, что нужно усиливать давление, чтобы несли ответственность причастные к преступным решениям, но, тем не менее, есть и определенные бюрократические процедуры, есть нежелание определенных стран, мы тоже их знаем и они нам об этом говорят, поэтому мы работаем, приводим аргументы, и мы говорим именно об ограничениях", - рассказал он.

Заместитель руководителя ОП не стал возражать, что, конечно, могут быть какие-то исключения и это нормально, но глобально это должно быть ограничение для пользования и возможности доступа российских граждан в свободные страны мира.

"Я здесь вижу прогресс. Все больше стран пока неофициально поддерживают это, и, мне кажется, в ближайшее время на заседание министров иностранных дел ЕС будет вынесен этот вопрос по визовым ограничениям для граждан России. Ограничения будут, другой вопрос в каком объеме и для каких категорий граждан. Поэтому тоже мы свои соображения передали нашим партнерам", - добавил Сибига, уточнив, что Украина по этому вопросу работает не только с ЕС, но и с другими странами.

Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече 31 августа.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании