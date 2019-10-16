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ОП подал в Кабмин кандидатуры на должности глав трех ОГА

Новости » Политика    16.10.2019 - 12:32
ОП подал в Кабмин кандидатуры на должности глав трех ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ОП подал на согласование кандидатуры на глав Кировоградской, Сумской и Черниговской обладминистраций

Офис президента подал в Кабмин на согласование кандидатуры на глав трех обладминистраций. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

ОП предлагает на должность главы Кировоградской ОГА Балоня Андрея, Сумской ОГА - Леонова Сергея, Черниговской ОГА - Прокопенко Андрея.

"Вопрос решили перенести на следующее заседание и пригласить кандидатов", - написал он.

Фото: кандидатуры (facebook.com/alexeygoncharenko)

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации

Напомним, главой Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский, главой Николаевской ОГА стал бывший работник налоговой инспекции Александр Стадник.

Также ранее Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации - Александра Бондаренко и бизнесмена Виталия Коваля новым главой Ровенской ОГА.

РБК-Украина писало, что 3 октября президент назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в работал мэром Луганска в 1994-1997 годах, председателем Луганской ОГА в 2005 году.

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