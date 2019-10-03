ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Новости » Политика    03.10.2019 - 14:34
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится: "назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007). Отметим, что Данилов был заместителем предыдущего секретаря СНБО Александра Данилюка.

До Данилова должность секретаря СНБО занимал Александр Данилюк, но около недели назад он написал заявление об увольнении.

На следующий день президент подписал приказ об увольнении Данилюка. По словам Данилюка, он ушел в отставку, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Данилюк пробыл на посту секретаря СНБО четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года.

В "Слуге народа" объяснили схожесть позиций с Коломойским в вопросе ренты Трамп использовал Пенса для давления на Зеленского, - WP
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь