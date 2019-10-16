ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОП подав до Кабміну кандидатури на посади голів трьох ОДА

Новини » Політика    16.10.2019 - 12:32
ОП подав до Кабміну кандидатури на посади голів трьох ОДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ОП подав на узгодження кандидатури на голів Кіровоградської, Сумської та Чернігівської облдержадміністрацій

Офіс президента подав до Кабміну на узгодження кандидатури на трьох глав обладміністрацій. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Facebook.

ОП пропонує на посаду голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія, Сумської ОДА - Леонова Сергія, Чернігівської ОДА - Прокопенка Андрія .

"Питання вирішили перенести на наступне засідання та запросити кандидатів", - написав він.

Фото: кандидатури (facebook.com/alexeygoncharenko)

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, головою Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський, головою Миколаївської ОДА став колишній працівник податкової інспекції Олександр Стадник.

Також раніше Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Олександра Бондаренко і бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

РБК-Україна писало, що 3 жовтня президент призначив Олексія Данилова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який працював мером Луганська у 1994-1997 роках, головою Луганської ОДА в 2005 році.

Кабін призначив нового главу "УкрАероРуху" МЗС розробляє законопроект про надання подвійного громадянства
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОбластная государственная администрация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся