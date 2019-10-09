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Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА трех областей

Новости » Политика    09.10.2019 - 14:48
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА трех областей
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Согласованы кандидатуры глав Одесской, Тернопольской, Харьковской ОГА

Кабинет министров на заседании 9 октября 2019 года решил согласовать проекты указов президента о назначении руководителей областных государственных администраций трех областей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, правительство согласовало назначения на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, председателя Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

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