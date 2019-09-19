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Назначен новый глава Николаевской ОГА

Новости » Политика    19.09.2019 - 11:43
Назначен новый глава Николаевской ОГА
Фото: Александр Стадник (nikvesti.com)

Николаевскую ОГА возглавил Александр Стадник

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Отметим, сейчас в Николаевской ОГА идет представление нового главы при участии помощника президента Андрея Ермака. Кроме того, глава СБУ Иван Баканов представляет нового начальника управления в Николаевской области.

Стадник с 2012 года работал в органах налоговой инспекции, был исполняющим обязанности главы налоговой инспекции Днепровского района Киева, уволен в 2017 году. После этого, судя по его декларации, и до назначения в Николаевскую ОГА работал в туристической фирме "Динадис бизнес тревел".

В своей декларации он указал земельный участок на 1200 квадратных метров под Киевом, квартиру в Кировоградской области. Проживает в Киеве в квартире площадью 125 квадратных метров. У его семьи также есть дом в Николаеве. Стадник передвигается на Porshe Cayenne 2012 года выпуска, его жена - на Mercedes-Benz GLE 250 2018 года за 1,6 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о назначении нового главы Днепропетровской ОГА. Новым руководителем области стал бизнесмен Александр Бондаренко.

Также ранее Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Коваля новым главой Ровенской ОГА.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийгубернаторНиколаевская ОГА
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