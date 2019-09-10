Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА

Фото: Виталий Коваль (facebook.com/vitaliy.koval.904)

Ровенскую ОГА возглавил Виталий Коваль

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Коваля новым главой Ровенской областной государственной администрации. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочего визита в Ровенскую область.

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Отметим, до назначения Коваль руководил компанией "ВВВ Монтаж", которая занимается строительством дорог. Кроме того, у него есть бизнес в сфере оптовой торговли зерном, семенами и кормами - фирма "Санакая". Является членом Олимпийского комитета Украины и президентом Ровенской областной Федерации греко-римской борьбы.

Напомним, на прошлой неделе был назначен новый глава Запорожской ОГА, которым стал бизнесмен Виталий Туринок. В декларации он указал, что является владельцем компаний по торговле металлоломом и производству бетона.

Отметим, на прошлой неделе Кабмин предложил переназначить Юлию Светличную главой Харьковской ОГА. Она впервые возглавила администрацию в октябре 2016 года, сменив на этой должности Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию тогдашнего президента Петра Порошенко.