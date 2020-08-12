В ООН осудили насилие во время протестов в Беларуси

Отметим, 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко одержал победу, официально получив более 80% поддержки.

Кроме того, Министерство внутренних дел страны уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Сам Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.