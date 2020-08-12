МВД Беларуси признало стрельбу на поражение по демонстрантам

Фото: подавление протестов в Беларуси (news.tut.by)

Силовики открыли огонь по "гражданам с арматурой"

В ходе подавления протестов в Беларуси силовики открывали огонь на поражение. Инцидент произошел в Бресте.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным МВД, в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - отметила Чемоданова.

Напомним, накануне в третий день протестов были задержаны более тысячи демонстрантов, более 50 человек пострадали в столкновениях.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 14 силовиков, некоторые из них госпитализированы.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.