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В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі

Автор: Максим Зайченко

В організації назвали те, що відбувається порушенням міжнародних стандартів у галузі прав людини

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Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнули масові протести після президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу, офіційно отримавши понад 80% підтримки.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ країни вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на поразку.

Сам Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.

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