В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнули масові протести після президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу, офіційно отримавши понад 80% підтримки.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ країни вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на поразку.

Сам Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.