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Лукашенко собрал совещание по протестам в Беларуси

Минск, Среда 12 августа 2020 14:46
Лукашенко собрал совещание по протестам в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко называет главной задачей "обеспечение безопасности граждан"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал собрание из-за протестов в стране. Он называет главными задачами "обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя".

Об этом сообщает "Наша Нива" и "БелТА".

Отметим, в стране после выборов президента ситуация усложнилась.

"Понятно из ситуации, что главными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления" - заявил Лукашенко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных.

Отметим, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

Добавим, более подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина "Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси".

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