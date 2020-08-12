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Лукашенко о протестующих: люди с криминальным прошлым и безработные

Минск, Среда 12 августа 2020 15:07
Лукашенко о протестующих: люди с криминальным прошлым и безработные
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко призвал участников протестов "устроиться на работу"

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым. По его словам, безработные "должны быть изучены".

Об этом он заявил на заседании Совбеза Беларуси, передает БЕЛТА

В частности, Лукашенко заявил, что правительству нужно принять все необходимые дополнительные меры для работы экономики. Он также заявил, что безработные "должны быть изучены, и им должна быть предложена работа".

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться надо на работу тем, кто не работает", - добавил Лукашенко.

Напомним, за три дня протестов в Беларуси было задержано около 6 тысяч человек; кроме того, Министерство внутренних дел страны уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Подробнее о ситуации в стране читайте в колонке "Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси".

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