ООН должна ввести жесткие санкции против России, лишив ее мандатов и статусов, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ООН ввести жесткие санкции против России после сегодняшнего ракетного удара по центру Киева во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представитель ОП уточнил, что Москву нужно лишить всех мандатов и статусов в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире общенационального телемарафона.