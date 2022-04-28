ООН повинна ввести жорсткі санкції проти Росії, позбавивши її мандатів і статусів, - Подоляк

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк закликав ООН ввести жорсткі санкції проти Росії після сьогоднішнього ракетного удару по центру Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Представник ОП уточнив, що Москву потрібно позбавити всіх мандатів і статусів в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в ефірі загальнонаціонального телемарафону.