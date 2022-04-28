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ООН повинна ввести жорсткі санкції проти Росії, позбавивши її мандатів і статусів, - Подоляк

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 22:40
ООН повинна ввести жорсткі санкції проти Росії, позбавивши її мандатів і статусів, - Подоляк Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк закликав ООН ввести жорсткі санкції проти Росії після сьогоднішнього ракетного удару по центру Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Представник ОП уточнив, що Москву потрібно позбавити всіх мандатів і статусів в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Путін настільки "дотримується" статуту ООН, що бомбить центр Києва, коли там знаходиться глава цієї організації. Після цього випадку, додав Подоляк, практично всі лідери міжнародних організацій та інших країн повинні зрозуміти, що Росія - це країна, з якою не треба про щось говорити.

"ООН має дуже жорстко санкціонувати Росію. Позбавити її будь-яких юридичних мандатів і статусів, які довгий час дозволяли цій країні ветувати нормальні людські ініціативи", - закликав радник глави ОП.

Нагадаємо, ввечері 28 квітня у Шевченківському районі Києва прогриміли кілька вибухів.

Зазначимо, в момент ракетного удару в українській столиці перебував Антоніу Гутерреш, який приїхав до Києва для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

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