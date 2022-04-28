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Было два попадания. Оккупанты обстреляли Шевченковский район Киева

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 20:43
Было два попадания. Оккупанты обстреляли Шевченковский район Киева Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Взрывы, которые сегодня прогремели на правом берегу Киева, были ракетными ударами. Было два попадания по Шевченковскому району столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Кличко.

Мэр города не уточнил, куда попали ракеты.

Напомним, сегодня вечером в Киеве прогремели мощные взрывы. В это время в столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который приехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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