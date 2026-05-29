В ООН б'ють на сполох: війна Росії може вийти з-під контролю

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайної деескалації війни в Україні та застеріг від виходу ситуації з-під контролю, що призведе до непередбачуваних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.
Як сказав генсек ООН, про серйозність ситуації свідчать масовані удари агресора останніми днями, а також нещодавні погрози систематично атакувати Україну.
Гуттерріш нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб, серед яких близько 800 - діти.
"Гуманітарні працівники зазнають атак, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають", - заявив високопосадовець.
Він також згадав про руйнування цивільної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики.
"Це може тривати й тривати, але напрямок війни, ескалація та інтенсифікація, які ми спостерігаємо, ризикують вийти з-під контролю", - застеріг Гутерріш.
Окрім цього, генсек ООН попередив про ризики прорахунків у війні та ескалації з непередбачуваними наслідками.
"Ланцюг смерті має бути зупинений", - додав чиновник, наголосивши на необхідності негайної і стійкої деескалації та повному і безумовному припиненню вогню.
Ще Гутерріш відзначив потребу в більших дипломатичних зусиллях та дотриманні міжнародного права попри їх ігнорування росіянами.
Як відомо, кілька днів тому росіяни почали погрожувати систематичними ударами по Україні та Києву зокрема. У Москві кажуть - це вдповідь на регулрні удари дронів України по об'єктах нафтової промисловості в РФ.
Європа відреагувала на погрози РФ щоло ударів по Україні та викликала на переговори послів та дипломатичних представників країни-агресорки.