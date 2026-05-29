В ООН б'ють на сполох: війна Росії може вийти з-під контролю

Як сказав генсек ООН, про серйозність ситуації свідчать масовані удари агресора останніми днями, а також нещодавні погрози систематично атакувати Україну.

Гуттерріш нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб, серед яких близько 800 - діти.

"Гуманітарні працівники зазнають атак, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають", - заявив високопосадовець.

Він також згадав про руйнування цивільної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики.

"Це може тривати й тривати, але напрямок війни, ескалація та інтенсифікація, які ми спостерігаємо, ризикують вийти з-під контролю", - застеріг Гутерріш.

Окрім цього, генсек ООН попередив про ризики прорахунків у війні та ескалації з непередбачуваними наслідками.

"Ланцюг смерті має бути зупинений", - додав чиновник, наголосивши на необхідності негайної і стійкої деескалації та повному і безумовному припиненню вогню.

Ще Гутерріш відзначив потребу в більших дипломатичних зусиллях та дотриманні міжнародного права попри їх ігнорування росіянами.