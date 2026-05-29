В ООН бьют тревогу: война России может выйти из-под контроля

00:20 29.05.2026 Пт
2 мин
Генсек ООН предостерег от непредсказуемых последствий
aimg Юлия Маловичко
Фото: генсек ОНН Антониу Гутерриш (Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации войны в Украине и предостерег от выхода ситуации из-под контроля, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Как сказал генсек ООН, о серьезности ситуации свидетельствуют массированные удары агрессора в последние дни, а также недавние угрозы систематически атаковать Украину.

Гуттерриш напомнил, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 15 тысяч гражданских лиц, среди которых около 800 - дети.

"Гуманитарные работники подвергаются атакам, серьезные нарушения международного гуманитарного права продолжаются", - заявил чиновник.

Он также упомянул о разрушении гражданской инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики.

"Это может продолжаться и продолжаться, но направление войны, эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля", - предостерег Гутерриш.

Кроме этого, генсек ООН предупредил о рисках просчетов в войне и эскалации с непредсказуемыми последствиями.

"Цепь смерти должна быть остановлена", - добавил чиновник, подчеркнув необходимость немедленной и устойчивой деэскалации и полного и безусловного прекращения огня.

Еще Гутерриш отметил потребность в больших дипломатических усилиях и соблюдении международного права, несмотря на их игнорирование россиянами.

Как известно, несколько дней назад россияне начали угрожать систематическими ударами по Украине и Киеву в частности. В Москве говорят - это ответ на регулярные удары дронов Украины по объектам нефтяной промышленности в РФ.

Европа отреагировала на угрозы РФ относительно ударов по Украине и вызвала на переговоры послов и дипломатических представителей страны-агрессора.

Антониу ГутерришВойна в Украине