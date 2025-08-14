ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Онука Ротару назвала улюблені парфуми: скільки вони коштують (відео)

Четвер 14 серпня 2025 17:31
UA EN RU
Онука Ротару назвала улюблені парфуми: скільки вони коштують (відео) Онука Софії Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Поліна Іваненко

Модель Соня Євдокименко розповіла про улюблені аромати, якими нині користується. Виявилося, дівчина любить цікаві та сміливі аромати.

Як повідомляє РБК-Україна, відео про улюблені аромати онуки Ротару з'явилося на її сторінці в Instagram.

Перший парфум - рідкісний і квітковий

"Зараз у мене є особливий аромат, ідеальний на літо, суперлегкий, але його продають лише в Кіото, в Японії, він називається Osmanthus 19 від Le Labo", - розповіла Соня.

Парфум, про який сказала модель, дійсно дуже рідкісний. Він належить до серії "City Exclusive" і присвячений місту Кіото.

Аромат випустили у 2024 році, це східний квітковий аромат для чоловіків та жінок. Верхня нота: лаванда, олібанум (ладан). Середня: османтус. Базові: деревні ноти, смоли.

Звісно, аромат можна знайти не лише в Японії, на ebay його продають за 600 доларів (майже 25 тисяч гривень).

Другий аромат - солодкий і сміливий

"Ввечері я використовую Angel’s Share, він чудовий... Це дійсно хороший аромат для побачення, такий солодкий, але не надто, він прекрасний", - розповіла Євдокименко.

Аромат, про який казала Соня - Kilian Angel’s Share. Його називають деревним та гурманським. Парфум, представлений у 2020 році, підходить як жінкам, так і чоловікам.

Верхня нота: коньяк. Середня нота: кориця, боби тонка, дуб. Базові: ваніль, праліне, сандал і зацукрований мигдаль.

Такі парфуми коштують від 10 тисяч 500 гривень.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ротару Модні тренди Аромати Парфуми Зірки шоу-бізнесу
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія